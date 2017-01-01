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    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку

    Під час аварії постраждала літня жінка, яка їхала в автобусі
    На столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, в результаті чого постраждала літня пассажирка. [READ_MORE] Про це повідомляють Вартові.Еспресо. У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів
    • Вчора, 18:43
    • Розсилка
    Фото: Еспресо
    Фото: Еспресо

    Під час аварії постраждала літня жінка, яка їхала в автобусі

    На столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, в результаті чого постраждала літня пассажирка.

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    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів заїжджав на бордюр.

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    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
    Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку

    Врешті решт біля кінцевої зупинки автобус протаранив припарковану вантажівку. Від удару багатотонник відкинуло приблизно на 25 метрів. В автобусі було багато пасажирів, зокрема діти.

    Поліцейські стверджують, що у водія немає явних ознак алкогольного сп'яніння,а от щодо наркотичного - це встановить лікар нарколог.

    Раніше повідомлялося, що причиною аварії могло стати те, що вантажівка здавала назад і врізалася в автобус.

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