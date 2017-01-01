Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку

Під час аварії постраждала літня жінка, яка їхала в автобусі

На столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, в результаті чого постраждала літня пассажирка. [READ_MORE] Про це повідомляють Вартові.Еспресо. У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів



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Фото: Еспресо

Під час аварії постраждала літня жінка, яка їхала в автобусі

На столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, в результаті чого постраждала літня пассажирка.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів заїжджав на бордюр.

Врешті решт біля кінцевої зупинки автобус протаранив припарковану вантажівку. Від удару багатотонник відкинуло приблизно на 25 метрів. В автобусі було багато пасажирів, зокрема діти.

Поліцейські стверджують, що у водія немає явних ознак алкогольного сп'яніння,а от щодо наркотичного - це встановить лікар нарколог.

Раніше повідомлялося, що причиною аварії могло стати те, що вантажівка здавала назад і врізалася в автобус.