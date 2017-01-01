Аварія на Троєщині: свідки запевняють, що автобус протаранив вантажівку
- Вчора, 18:43
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Під час аварії постраждала літня жінка, яка їхала в автобусі
На столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, в результаті чого постраждала літня пассажирка.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів заїжджав на бордюр.
Врешті решт біля кінцевої зупинки автобус протаранив припарковану вантажівку. Від удару багатотонник відкинуло приблизно на 25 метрів. В автобусі було багато пасажирів, зокрема діти.
Поліцейські стверджують, що у водія немає явних ознак алкогольного сп'яніння,а от щодо наркотичного - це встановить лікар нарколог.
Раніше повідомлялося, що причиною аварії могло стати те, що вантажівка здавала назад і врізалася в автобус.