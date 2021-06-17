Українських пенсіонерів «потішили» виплатами в червні

На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,8 млрд грн

У червні Пенсійний фонд України подовжить фінансування пенсійних виплат. Відповідно до затвердженого графіка, ПФУ профінансував виплати ще на 1,8 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

«6 червня 2021 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,8 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 26,9 млрд грн.

У повідомленні йдеться і про те, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Додамо, що після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато хто з них доплату не отримали. За інформацією Пенсфонду, «під перерахунок» потрапили 633 тис. осіб, надбавку отримала половина – 313 тис. осіб. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер. Решті, за роз'ясненнями Мінсоцполітики, перерахунок не передбачений, бо вони не пропрацювали два і більше роки з дня призначення пенсії або з часу попереднього перерахунку.

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