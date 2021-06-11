Трудові книжки скасовано: як тепер будуть призначати пенсії

Пенсійний фонд України протягом п'яти років повинен включити до реєстру застрахованих осіб дані про трудову діяльність працівників

В Україні з 10 червня ввели електронні трудові книжки. В результаті пенсії призначатимуть автоматично, а паперові трудові можна буде викинути.

Як повідомляє Пенсійний фонд України на офіційній сторінці в Facebook, новий закон дозволяє не оформляти і не вести документи в паперовому вигляді. «Пенсійний фонд України протягом п’яти років має внести до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками», – йдеться в повідомленні.

Головне про нові правила:

Паперові трудові книжки знищувати не будуть, але підприємства не мусять їх зберігати. Якщо співробітник хоче, може забрати її собі й зберігати вдома, а роботодавець на вимогу зобов'язаний її заповнювати. Всі дані будуть зберігатися онлайн.

Тобто якщо ви не хочете прощатися з паперовим документом, ніхто у вас його не забере.

Пенсію тепер нараховуватимуть автоматично. Не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його.

Про те, що паперові трудові книжки в Україні потрібно скасувати, в Кабміні говорили кілька років поспіль. При цьому на таке нововведення наважилися лише в минулому році. Головна проблема: збереження зібраних даних. Крім того, величезна кількість інформації досі не перенесли до реєстру. Його будуть заповнювати протягом п'яти років.

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Джерело: Обозреватель