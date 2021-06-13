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    Як українцям призначатимуть пенсію після запровадження електронних трудових книжок

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    Пенсійний фонд вже отримав понад 650 тис. скан-копій трудових книжок, їх оцифрують і люди зможуть ними користуватися - Як українцям призначатимуть пенсію після запровадження електронних трудових книжок
    Пенсійний фонд вже отримав понад 650 тис. скан-копій трудових книжок, їх оцифрують і люди зможуть ними користуватися
    Фото: news.dtkt.ua

    Якщо в реєстрі застрахованих є вся інформація, тобто де, ким і коли працювала людина, то пенсію за віком їй призначать автоматично

    Паперові трудові книжки відходять у минуле – тепер облік діяльності українці мають вести в електронній формі. Якщо в реєстрі застрахованих є вся інформація, тобто де, ким і коли працювала людина, то пенсію за віком їй призначать автоматично.

    Як розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус у коментарі телеканалу «Україна 24», понад пів мільйона українців вже оцифровують трудові книжки.

    «У нас формується реєстр ще з 2000 року, він наповнюється інформацією про заробітну плату і з 2004-го – про стаж. І сьогодні це система, яка працює та вже реалізована в нашій країні», – говорить Євген Капінус.

    Це реалізовано на порталі Пенсійного фонду – людина або роботодавець може зайти до свого кабінету і отримати всю необхідну інформацію.

    Пенсійний фонд вже отримав понад 650 тис. скан-копій трудових книжок, їх оцифрують і люди зможуть ними користуватися.

    Нагадаємо, в Україні з 10 червня ввели електронні трудові книжки. В результаті пенсії призначатимуть автоматично, а паперові трудові можна буде викинути.

    Про те, що паперові трудові книжки в Україні потрібно скасувати, в Кабміні говорили кілька років поспіль. При цьому на таке нововведення наважилися лише в минулому році. Головна проблема: збереження зібраних даних. Крім того, величезна кількість інформації досі не перенесли до реєстру. Його будуть заповнювати протягом п'яти років.

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    Теги: українці Україна Пенсійний фонд реєстр стаж
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    Як українцям призначатимуть пенсію після запровадження електронних трудових книжок