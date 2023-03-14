Український флот поповниться кораблями Alkmaar

Передачу планується здійснити орієнтовно до 2025 року, а екіпажі українських моряків почнуть навчання вже найближчим часом

До 2025 року Україна отримає від Нідерландів два кораблі Alkmaar. Про це 14 березня повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками візиту нідерландської колеги Кайси Оллонґрен.

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За словами Резнікова, він обговорив із Оллонґрен підготовку до зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 15 березня.

«Вдячний за те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. За те, що вони спільно з нами переконані у перемозі України і ми вже говоримо про стратегічну співпрацю у майбутньому — сьогодні пані Кайса Оллонґрен анонсувала передачу Україні двох кораблів класу Alkmaar. Бельгія долучилася до цієї ініціативи Нідерландів», – заявив голова Міноборони.

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Хоча передача планується «орієнтовно до 2025 року», підготовка українських екіпажів має початися найближчим часом, додав Резніков. Він нагадав, що раніше два подібних кораблі Україні передала Велика Британія.

Оллонґрен повідомила про свій візит до України 14 березня. Під час нього вона відвідала Одесу та Миколаїв і також анонсувала передачу двох кораблів типу «мисливець за мінами» Україні.

Нагадаємо, Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України.