Українським чиновникам перестануть давати зарплатню готівкою



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Дубілет каже, що можна буде зекономити на банківських комісіях близько 60 мільйонів

Центральні органи влади та ОДА витрачають 60 млн грн на банківські комісії на рік через те, що платять зарплату готівкою.

Про це міністр уряду Дмитро Дубілет написав у Facebook.

«Тільки уявіть собі. 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь сума, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження. Виявилось, що близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок», - зазначив міністр.

За словами Дубілета, Кабмін прийняв постанову, якою переводить всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму: «це питання не лише заощадження державних коштів, але й елементарної фінансової культури».

Він пояснив, що 60 млн грн - не велика сума у масштабі всього бюджету, але це один з заходів, який робиться, щоб виконати KPI (Ключові показники ефективності) по оптимізації бюджету.

Раніше стало відомо, що розмір заробітної плати за вересень, виплаченої міністру внутрішніх справ Арсену Авакову після утримання податків та зборів, становила 27 313 грн.