Українським пенсіонерам полегшили життя: що змінилося



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Закон дозволяє всім категоріям пенсіонерів, які працюють самі на себе, не сплачувати ЄСВ

Президент підписав закон, що передбачає звільнення пенсіонерів від сплати ЄСВ. Цей закон ще на початку лютого прийняла Верховна Рада. Цим документом, зокрема, заборонено і подвійне нарахування соцвнеску на ФОП. Про це йдеться в матеріалі UBR.

Отже, ті українські ФОПи, які перебувають у стадії закриття, звільняються від сплати штрафів за несплату або прострочення ЄСВ. Однак, як стверджують експерти, з-під дії закону вивели працюючих пенсіонерів у віці від 65 років.

Пенсіонери як суб'єкти підприємницької діяльності взагалі законодавством звільнені від сплати такого внеску, але самозайняті особи, які працюють у статусі ФОПа не на єдиному податку, а на загальних підставах, такими пільгами похвалитися не можуть. Це, як правило, нотаріуси, адвокати і т. д.

Тепер же закон виправляє цю дискримінацію і дозволяє всім категоріям пенсіонерів, які працюють самі на себе, не сплачувати ЄСВ.

Але цей закон зберігає дискримінацію між самими працюючими пенсіонерами. Так, якщо пенсіонери-підприємці звільнені від сплати ЄСВ, то за тих, хто працює в статусі найманих працівників, зобов'язаний сплачувати єдиний внесок.

«Найманих працівників це взагалі ніяк не стосується. Це інша система: найманий працівник отримує зарплату, він повинен з неї платити ЄСВ, і йому здійснюється перерахунок пенсії, навіть якщо це пенсіонер. Там зовсім інші правила діють. Ми не чіпали найманих працівників, якщо вони не ФОПи», – озвучив нюанси закону нардеп Данило Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні протягом 2020 і 2021 року планується запровадити низку нововведень щодо пенсійних виплат.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.