Українці, яким для пенсії бракує стажу, матимуть право на матеріальну допомогу: як її отримати



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Українці без пенсій мають право на матеріальну допомогу

Матеріальну допомогу можна оформити до 31 грудня 2020 року

Українці, які не виконали вимоги щодо стажу, можуть в період до 31 грудня 2020 року оформити матеріальну допомогу. Про це повідомляє юридичний портал України.

Щоб оформити матеріальну допомогу, у службу соціального захисту за місцем реєстрації необхідно подати:

документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН;

довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді за запитом пенсіонера — протягом 5 робочих днів);

декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Якщо тимчасова грошова допомога (соціальна пенсія) оформлюється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, до перерахованого вище списку документів повинна додаватися довідка про неотримання такої допомоги.

Тимчасова фінансова допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за посібником сталося не пізніше 90 днів після досягнення такого віку.

Хто не може претендувати на допомогу:

особа, яка отримує пенсію (зокрема соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу;

хто-небудь із членів сім'ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

внаслідок вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здача в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї і т.п.);

у власності особи або членів його сім'ї є друга квартира (будинок) чи більше одного автомобіля (іншого ТЗ, механізму).

Розмір допомоги повинен компенсувати різницю між реальним доходом та прожитковим мінімумом. Якщо немає доходу, то можна претендувати на повний прожитковий мінімум.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, пенсії в Україні вже з 1 липня підвищать деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення торкнеться тих українців, яких обійшла стороною травнева індексація, і хто отримує мінімальну пенсію. Зокрема, додаткову 131 гривню отримають ті пенсіонери, що не напрацювали досить стажу до виходу на пенсію, але вже знаходяться в пенсійному віці. Також надбавку отримають і ті українці, які мають стаж понад 30 років у жінок, і понад 35 років у чоловіків.