ООН закликає українську владу забезпечити справедливий суд у справі Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20 липня були четверті роковини загибелі Павла Шеремета

В організації зазначили, що міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними

В Організації Об’єднаних Націй закликали українську владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини.

В організації зазначили, що міжнародні стандарти з прав людини вимагають, щоб судові слухання були публічними, якщо немає вагомої причини для закритого суду.

Крім того, наголошується, що журналісти, які висвітлюють судовий процес, стикалися з погрозами або піддавалися нападам в присутності поліції з боку протестувальників, які підтримують підозрюваних на суді.

Як відомо, 20 липня були четверті роковини загибелі Шеремета.

Цього дня у Києві з'явився пам'ятник загиблому журналісту Павлу Шеремету.

Нагадаємо, що журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненка, подружжя Владислава і Інну Грищенко і Яну Дугарь.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.