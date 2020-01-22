Український фонд стартапів вже отримав понад 300 заявок



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Перший презентаційний день в рамках грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня

До Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок на отримання грантів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

«Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проект перед Конкурсною комісією», - йдеться в повідомленні.

Перший презентаційний день (Pitch Day) в рамках грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня.

У міністерстві зазначають, що оцінювати проєкти будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт та стратегія. Найкращі стартапи зможуть отримати грантове фінансування від Українського фонду стартапів — 25 тис. доларів на підготовчому (pre-seed) та 50 тис доларів на початковому (seed) етапі.

Нагадаємо, у липні 2019 року уряд Володимира Гройсмана презентував Український фонд стартапів; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.