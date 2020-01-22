«Голос України» опублікував закон про 2 мільярди для Фонду розвитку підприємництва



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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» оприлюднений в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Текст закону також опублікований на сайті видання.

Законом внесено зміни до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямувати їх на фінансування нової бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Як зазначається у пояснювальній записці, документ спрямований на реалізацію програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, створення нових робочих місць, розширення малого бізнесу, створення нових підприємств, повернення трудових мігрантів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва» (№2589) був ухвалений Верховною Радою 14 січня. Президент підписав його 21 січня.