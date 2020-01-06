Український консул відвідає у Росії засуджених політв'язнів Дудку та Бессарабова



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Володимир Дудка та Олексій Бессарабов

Бессарабова і Дудку етапували у російський Ставропольський край та помістили в різні колонії

Виконувач обов’язків генерального консула України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський обіцяє відвідати засуджених у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких етапували в російські колонії.

Про повідомляє Крим.Реалії.

«Підтверджую, відвідаємо за першої можливості», - сказав Малишевський.

Раніше повідомлялося, що у засудженого в Севастополі у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудки значно погіршився стан здоров’я.

Раніше стало відомо, що ще одного засудженого у цій справі Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю Росії для відбування покарання.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.