Кордони держави і повага до них – це маркер ставлення до України, – Геращенко



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко

Тепер на Майдані можна зустріти телеканал «Звєзда» – Геращенко

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко назвала появу в Україні іноземців, які не поважають її законів і підтримують анексію Криму, та втручання особисто президента Зеленського в правоохоронну діяльність прикордонної служби – маркером неповаги нинішньої влади до держави та її кордонів.

Про це Ірина Геращенко написала у Facebook, коментуючи приїзд в Україну за сприяння Зеленського шведського артиста Dr. Alban.

Як відомо, йому був заборонений в’їзд через виступи в окупованому Криму, але завдяки особистому втручанню Зеленського задля виступу в новорічному випуску «95-го кварталу» музиканту дали дозвіл на приїзд до Києва. Про це Dr Alban сам розповів у соцмережах.

«Тепер на Майдані можна зустріти телеканал «Звєзда», засновником якого є Міністерство оборони РФ, де українських військових називають «каратєлі». А дівки, які ще вчора селфачилися з бойовиками, роблять стендапи на місці розстрілу Небесної Сотні. А СБУ коментує, що слідкує, й поки шо «звьозди» законів не порушили», – зазначає Ірина Геращенко.

Вона також звертає увагу на широке анонсування лекції російської діячки Ірини Хакамади, яка виступила на підтримку анексії Криму.

«Й не біда, що русскій ліберал чомусь завжди закінчується на українському питанні, а на питанні «чий Крим» взагалі ламається. В Україні вже чекають «сватів», які не вилазили з окупованого Криму, але їм зняли заборону на в’їзд, бо ж мільйонам споживачів серіалів і Кварталу – «какая разніца», – іронізує Геращенко.

«Вже й Dr. Alban, який вважає Крим суперечливою і невизначеною територією і бував на нашому окупованому півострові. Цьому діячу було заборонено в’їзд в Україну. Але спрацювало телефонне право. Особисто президент подзвонив куди треба і … s’il vous plaît», – зазначила Ірина Геращенко.

«Кордони держави, повага до них – це один з маркерів. Ставлення до України. Тих, кому не все рівно», – наголошує Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, виступ Хакамади, яка підтримала анексію Криму, скасували.

Нагадаємо, співака Dr. Alban, який виступав у Криму, пустили в Київ після втручання Зеленського.