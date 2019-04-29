На Шрі-Ланці заборонили носити одяг, що закриває обличчя



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Заборона набула чинності з 29 квітня

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю.

Про це повідомляє телеканал News First.

Наголошується, що заборона набуде чинності в понеділок, 29 квітня. Даний крок був зроблений з метою стабілізації обстановки в країні, яка пережила серію терактів минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що в столиці Шрі-Ланки припускають, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» можуть зробити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.

Слід зазначити, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.