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    Події в Україні

    Доба у зоні ООС: окупанти дев'ять разів зривали «тишу»

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    Доба у зоні ООС: окупанти дев'ять разів зривали «тишу»

    Для коригування вогню окупанти використовували безпілотний літальний апарат типу Крило

    Протягом минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу Водяного бойовики вели вогонь з мінометів 120 мм калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Для коригування вогню окупанти використовували безпілотний літальний апарат типу Крило, який вчасно був придушений засобами радіоелектронної боротьби.

    Неподалік Лебединського терористи стріляли з мінометів 82 мм калібру, а біля Пєсков - з автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Опитного зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.

    За інформацією штабу, втрат і поранень серед українських військових немає.

    З початку поточної доби бойовики з ручного протитанкового і підствольного гранатометів відкрили вогонь поблизу Авдіївки.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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