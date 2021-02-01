Доба у зоні ООС: окупанти дев'ять разів зривали «тишу»
Для коригування вогню окупанти використовували безпілотний літальний апарат типу Крило
Протягом минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу Водяного бойовики вели вогонь з мінометів 120 мм калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Для коригування вогню окупанти використовували безпілотний літальний апарат типу Крило, який вчасно був придушений засобами радіоелектронної боротьби.
Неподалік Лебединського терористи стріляли з мінометів 82 мм калібру, а біля Пєсков - з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Опитного зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.
За інформацією штабу, втрат і поранень серед українських військових немає.
З початку поточної доби бойовики з ручного протитанкового і підствольного гранатометів відкрили вогонь поблизу Авдіївки.