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    Українці потрапили в ДТП у Польщі: водій заснув за кермом

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    Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі - Українці потрапили в ДТП у Польщі: водій заснув за кермом
    Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі
    Фото: YouTube TVN24

    11 пасажирів потрапили до лікарень

    Водій автобуса, що перевозив українських громадян у Польщі і перекинувся, зізнався поліції, що заснув. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на TVN24.

    «Автобус із українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке. Інцидент стався близько 6-ї ранку. 11 осіб були доправлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними - 5 постраждалих уже покинули медзаклади», - йдеться в повідомленні.

    Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення із землею. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.

    Після інциденту на місце ДТП приїхав транспорт, який відвіз українців-пасажирів до Ольшанце, звідки вони мали продовжити свій шлях іншим автобусом.

    Як повідомлялося раніше, 9 червня у районі міста Щецін на північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа.

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