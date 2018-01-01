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    Події в Україні

    Через ДТП на трасі Київ-Чоп дев’ять людей опинилися у лікарні

    На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з автопоїздом
    1 січня близько 8:30 у Стрийському районі Львівської області на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугузустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя
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    На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з автопоїздом

    1 січня близько 8:30 у Стрийському районі Львівської області на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугузустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя Закарпатської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

    Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів були доставлені у лікарню, наразі їх оглядають медики.

    Встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриттякримінального провадження.

    Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні максимально допустима швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год.

    Фото- і відеофіксація перевищення швидкості на автомобілі може розпочатися в першому кварталі 2018 року.

    ДТП
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