Через ДТП на трасі Київ-Чоп дев’ять людей опинилися у лікарні

На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з автопоїздом

1 січня близько 8:30 у Стрийському районі Львівської області на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугузустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя



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На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з автопоїздом

1 січня близько 8:30 у Стрийському районі Львівської області на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугузустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя Закарпатської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів були доставлені у лікарню, наразі їх оглядають медики.

Встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриттякримінального провадження.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні максимально допустима швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год.

Фото- і відеофіксація перевищення швидкості на автомобілі може розпочатися в першому кварталі 2018 року.