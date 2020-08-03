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    Україну накриє антициклон Claws: прогноз погоди на 3 серпня

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    В Україну повертається спека - Україну накриє антициклон Claws: прогноз погоди на 3 серпня
    В Україну повертається спека

    Стовпчики термометрів покажуть до + 28 градусів

    У понеділок, 3 серпня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду. Стовпчики термометрів покажуть до + 28 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході і півночі країни вдень буде від +24 до +26 градусів, а вночі - від +12 до +14.

    На сході, півдні та в центрі країни вдень від +25 до +27 градусів, а вночі - від +12 до +14.

    У Карпатах буде прохолодніше: уночі 6-11 градусів, удень 15-20 градусів. 

    Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. 

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    У Києві в цей день очікується мінливо-хмарна погода, вдень температура досягне від +24 до +26 градусів, а вночі від +13 до + 15.

    Погода в Україні в понеділок, 3 серпня, буде визначатися антициклоном Claws, який принесе в країну суху та переважно сонячну погоду.

    Про це повідомила синоптик Наталя Діденко в своєму Телеграм-каналі.

    З вівторка, 4 серпня, в Україну повернеться спекотне літо. До кінця тижня в більшості областей очікується + 26 ... + 31 градус. Винятком стане лише західна частина України.

    Раніше синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер літо
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