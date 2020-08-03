Україну накриє антициклон Claws: прогноз погоди на 3 серпня



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В Україну повертається спека

Стовпчики термометрів покажуть до + 28 градусів

У понеділок, 3 серпня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду. Стовпчики термометрів покажуть до + 28 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході і півночі країни вдень буде від +24 до +26 градусів, а вночі - від +12 до +14.

На сході, півдні та в центрі країни вдень від +25 до +27 градусів, а вночі - від +12 до +14.

У Карпатах буде прохолодніше: уночі 6-11 градусів, удень 15-20 градусів.

Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в цей день очікується мінливо-хмарна погода, вдень температура досягне від +24 до +26 градусів, а вночі від +13 до + 15.

Погода в Україні в понеділок, 3 серпня, буде визначатися антициклоном Claws, який принесе в країну суху та переважно сонячну погоду.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко в своєму Телеграм-каналі.

З вівторка, 4 серпня, в Україну повернеться спекотне літо. До кінця тижня в більшості областей очікується + 26 ... + 31 градус. Винятком стане лише західна частина України.

Раніше синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.