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    Україну накриють дощі, але буде тепло: прогноз погоди на 21 квітня

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    У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями - Україну накриють дощі, але буде тепло: прогноз погоди на 21 квітня
    У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями
    Фото з відкритих джерел

    У Києві 21 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ

    У середу, 21 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозам синоптиків, завтра вночі у східних, північно-східних та Дніпропетровській, вдень в більшості областей невеликі дощі. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

    У Києві 21 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

    Прогноз погоди в Україні на 21 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

    Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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