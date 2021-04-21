Україну накриють дощі, але буде тепло: прогноз погоди на 21 квітня

У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями

У Києві 21 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ

У середу, 21 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозам синоптиків, завтра вночі у східних, північно-східних та Дніпропетровській, вдень в більшості областей невеликі дощі. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві 21 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.