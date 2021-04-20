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    Україну накриють дощі: синоптики дали прогноз на 21 квітня

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    21 квітня &ndash; День Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч &ndash; буде спекотне, сухе літо - Україну накриють дощі: синоптики дали прогноз на 21 квітня
    21 квітня – День Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч – буде спекотне, сухе літо
    Фото golos.com.ua

    Ночі ще залишаються холодними.

    У середу, 21 квітня, в Україні продовжаться дощі. Волога повітряна маса охопить практично всі області, окрім Миколаєва, Херсона і частини східних областей. У перервах між зливами час від часу буде виглядати сонце. Завтра найтепліше буде на заході: тут температура підвищиться до +17°. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

    «Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд. Температура повітря компенсує сирість - у середу потепліє до денних +10°...+15°», – написала вона.

    Свіжішим повітря очікується на північному сході України: +8°...+12°. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний.

    Завтра у Києві очікується дощ, температура підніметься до +14°.

    «З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг», – резюмувала синоптик.

    У Львові в середу очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +15°.

    У Луцьку буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +6°, вдень +15°.

    У Рівному в середу – хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +15°.

    У Тернополі 21 квітня вночі буде +5°, вдень +14°, хмарно з проясненнями, злива.

    У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +14°.

    В Івано-Франківську завтра очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі +6°, вдень +17°.

    У Чернівцях у середу – хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +16°.

    У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, злива, +5°...+13°.

    У Житомирі в середу – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +6°, вдень +13°.

    У Черкасах – хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +14°.

    У Кропивницькому – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +15°.

    У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +5°...+13°.

    В Одесі 21 квітня – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +7°, вдень +15°.

    У Херсоні в середу вночі +6°, вдень +16°, хмарна погода з проясненнями.

    У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +16°.

    У Запоріжжі – малохмарно, температура вночі +6°, вдень +16°.

    У Сумах завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +4°...+10°.

    У Харкові – хмарно з проясненими, дощ, температура вночі +4°, вдень +14°.

    У Дніпрі – малохмарно, температура вночі +5°, вдень +14°.

    У Сімферополі в середу – хмарно з проясненнями, злива, +5°...+13°.

    У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +17°.

    У Сєвєродонецьку – хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +18°.

    Народні прикмети 21 квітня

    21 квітня – День Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - буде спекотне, сухе літо.

    Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: прогноз погоди повітря дощ
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