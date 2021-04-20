Україну накриють дощі: синоптики дали прогноз на 21 квітня
Ночі ще залишаються холодними.
У середу, 21 квітня, в Україні продовжаться дощі. Волога повітряна маса охопить практично всі області, окрім Миколаєва, Херсона і частини східних областей. У перервах між зливами час від часу буде виглядати сонце. Завтра найтепліше буде на заході: тут температура підвищиться до +17°. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.
«Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд. Температура повітря компенсує сирість - у середу потепліє до денних +10°...+15°», – написала вона.
Свіжішим повітря очікується на північному сході України: +8°...+12°. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний.
Завтра у Києві очікується дощ, температура підніметься до +14°.
«З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг», – резюмувала синоптик.
У Львові в середу очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +15°.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +6°, вдень +15°.
У Рівному в середу – хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +15°.
У Тернополі 21 квітня вночі буде +5°, вдень +14°, хмарно з проясненнями, злива.
У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі +5°, вдень +14°.
В Івано-Франківську завтра очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі +6°, вдень +17°.
У Чернівцях у середу – хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +16°.
У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, злива, +5°...+13°.
У Житомирі в середу – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +6°, вдень +13°.
У Черкасах – хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +14°.
У Кропивницькому – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +15°.
У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +5°...+13°.
В Одесі 21 квітня – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +7°, вдень +15°.
У Херсоні в середу вночі +6°, вдень +16°, хмарна погода з проясненнями.
У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +16°.
У Запоріжжі – малохмарно, температура вночі +6°, вдень +16°.
У Сумах завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +4°...+10°.
У Харкові – хмарно з проясненими, дощ, температура вночі +4°, вдень +14°.
У Дніпрі – малохмарно, температура вночі +5°, вдень +14°.
У Сімферополі в середу – хмарно з проясненнями, злива, +5°...+13°.
У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +17°.
У Сєвєродонецьку – хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +18°.
Народні прикмети 21 квітня
21 квітня – День Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - буде спекотне, сухе літо.
Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.