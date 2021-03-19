«Дрібний бізнес загине». Україну охопили протести проти жорсткого карантину (відео)

Мітинги відбуваються із дотриманням карантинних норм

У п’ятницю, 19 березня, в Україні почались карантинні протести. Зокрема, підприємці Миколаєва та Краматорська виступають проти посилення обмежень. Про це повідомляє «Новости N».

Мітинг у Миколаєві відбувається із дотриманням карантинних норм: присутні в масках, дотримуються дистанцію. Мітинг проходить у форматі вільного мікрофона.

Присутні протестують проти того, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати. Учасники акції повідомили, що 19 березня заплановано автопробіг навколо кожного ринку на підтримку підприємців і малого бізнесу.

Також «Суспільне» пише, що протест влаштували в Краматорську. Учасники акції вийшли під стіни Донецької ОДА. Вони вимагають не вводити вибірковий карантин та касові апарати. Також просять повернути спрощену систему звітності та оподаткування.

До акції проти запровадження локдауну долучилися також у Черкасах. Свою акцію вони назвали попереджувальною.

«Підприємці вийшли, щоб показати, що вони існують і хочуть, щоб держава з ними рахувалася. Якщо знову ведуть обмеження, дрібний бізнес загине. Минулого року також навесні був введений карантин, під час якого підприємці понесли величезні збитки. Держава їх не підтримала, а також вимагала сплату податків», – розповіла у коментарі журналістам голова Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова.

У п’ятницю, 19 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації підприємці також влаштували протест. Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з 20 березня.

На площі перед Полтавською ОДА на мирну акцію зібрались протестують кілька десятків представників малого бізнесу. Головна умова акції – зважаючи на складну ситуацію з коронавірусною інфекцією, запровадити карантин, але однаковий для всіх підприємців.

У Львові 19 березня теж анонсували протести. Як пише у Facebook перший заступник мера міста Андрій Москаленко, очікується понад тисяча учасників, які пікетуватимуть Ратушу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.



