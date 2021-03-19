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    Інфекціоніст пояснив, чому коронавірус став «косити» молодь

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    Медики стверджують, що вірусу необхідно далі поширюватися, а молоді люди більш активні, ніж літні і можуть передати інфекцію швидше - Інфекціоніст пояснив, чому коронавірус став «косити» молодь

    Медики стверджують, що вірусу необхідно далі поширюватися, а молоді люди більш активні, ніж літні і можуть передати інфекцію швидше

    «Ми вже досягаємо піку, може, плюс-мінус тиждень», вважає лікар-інфекціоніст вищої категорії

    Коронавірус в Україні став все частіше вражати більш молоду категорію людей. Він інфікує молодь від 20 років.

    Про це розповів в інтерв'ю «Фактам» лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат медичних наук Юрій Жигарєв.

    За словами медика, вірусу необхідно далі поширюватися, а молоді люди більш активні, ніж літні і можуть передати інфекцію швидше.

    «Справді, молодь почала хворіти частіше, хоча не можна сказати, що важко. І це добре. Еволюційна стратегія будь-якого вірусу – виживання. Якщо він потрапить в організм бабусі, яка ні з ким не контактує, і вб'є її, то помре разом з нею. Для нього це невигідно – краще інфікувати молодих людей. Вони соціально активні, хворіють без серйозних симптомів і швидко поширюють вірус далі. Тому можна припустити, що вірус стане більш заразним. В першу чергу постраждають ті, хто зазвичай йде локомотивом у будь епідемії: діти, підлітки, молодь», – розповів Жигарєв.

    Також інфекціоніст прогнозує подальше погіршення ситуації з Covid-19.

    «Думаю, найближчим часом (приблизно місяць) ситуація буде напруженою. Ми вже досягаємо піку, може, плюс-мінус тиждень. Далі не повинно бути зростання, тому що «горючого матеріалу» не залишилося. А з середини квітня, вважаю, розпочнеться поступовий спад. Влітку навряд чи буде серйозний підйом захворюваності. А як вірус поведе себе далі, складно сказати – все залежить від мутацій. В перспективі, за всіма законами природи, вірус буде втрачати патогенність. І в підсумку поповнить перелік респіраторних вірусів», – резюмував фахівець.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

    18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

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    Теги: здоров'я діти медицина Україна молодь коронавірус
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