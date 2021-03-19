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    Коронавірус на Вінниччині: понад 900 нових випадків

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    Минулого дня від ускладнень хвороби померли 262 українці - Коронавірус на Вінниччині: понад 900 нових випадків
    Минулого дня від ускладнень хвороби померли 262 українці
    фото: з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Вінниччина – на п’ятому місці серед областей Україні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.

    За результатами ПЛР-тестувань, проведених учора, 18 березня, на Вінниччині – виявлено майже дев’ять з половиною сотень нових хворих. Про це повідомляє пресслужба МОЗ

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

    Загалом за добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків захворювання, а з початку епідемії – 1 519 926. 29 515 жителів України за «коронавірусний» рік померли від ускладнень Covid-19.Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1 210 випадків;
    • Вінницька область – 948 випадків;
    • Волинська область – 348 випадків;
    • Дніпропетровська область – 716 випадків;
    • Донецька область – 671 випадок;
    • Житомирська область – 913 випадків;
    • Закарпатська – 546 випадків;
    • Запорізька область – 408 випадків;
    • Івано-Франківська область – 506 випадків;
    • Київська область – 1 134 випадки;
    • Кіровоградська область – 158 випадків;
    • Луганська область – 147 випадків;
    • Львівська область – 1 140 випадків;
    • Миколаївська область – 419 випадків;
    • Одеська область – 935 випадків;
    • Полтавська область – 543 випадки;
    • Рівненська область – 443 випадки;
    • Сумська область – 489 випадків;
    • Тернопільська область – 628 випадків;
    • Харківська область – 1 085 випадків;
    • Херсонська область – 141 випадок;
    • Хмельницька область – 855 випадків;
    • Черкаська область – 536 випадків;
    • Чернівецька область – 584 випадки;
    • Чернігівська область – 347 випадків.

    Нагадаємо, 16 березня, на території Вінниччини було зареєстровано 750 нових випадків захворювання на коронавірус.

    Теги: Вінниччина коронавірус
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