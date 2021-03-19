Коронавірус на Вінниччині: понад 900 нових випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Вінниччина – на п’ятому місці серед областей Україні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.
За результатами ПЛР-тестувань, проведених учора, 18 березня, на Вінниччині – виявлено майже дев’ять з половиною сотень нових хворих. Про це повідомляє пресслужба МОЗ
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Загалом за добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків захворювання, а з початку епідемії – 1 519 926. 29 515 жителів України за «коронавірусний» рік померли від ускладнень Covid-19.Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 210 випадків;
- Вінницька область – 948 випадків;
- Волинська область – 348 випадків;
- Дніпропетровська область – 716 випадків;
- Донецька область – 671 випадок;
- Житомирська область – 913 випадків;
- Закарпатська – 546 випадків;
- Запорізька область – 408 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 1 134 випадки;
- Кіровоградська область – 158 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 1 140 випадків;
- Миколаївська область – 419 випадків;
- Одеська область – 935 випадків;
- Полтавська область – 543 випадки;
- Рівненська область – 443 випадки;
- Сумська область – 489 випадків;
- Тернопільська область – 628 випадків;
- Харківська область – 1 085 випадків;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 855 випадків;
- Черкаська область – 536 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 347 випадків.
Нагадаємо, 16 березня, на території Вінниччини було зареєстровано 750 нових випадків захворювання на коронавірус.