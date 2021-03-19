Коронавірус на Вінниччині: понад 900 нових випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Вінниччина – на п’ятому місці серед областей Україні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.

За результатами ПЛР-тестувань, проведених учора, 18 березня, на Вінниччині – виявлено майже дев’ять з половиною сотень нових хворих. Про це повідомляє пресслужба МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Загалом за добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків захворювання, а з початку епідемії – 1 519 926. 29 515 жителів України за «коронавірусний» рік померли від ускладнень Covid-19.Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 210 випадків;

Вінницька область – 948 випадків;

Волинська область – 348 випадків;

Дніпропетровська область – 716 випадків;

Донецька область – 671 випадок;

Житомирська область – 913 випадків;

Закарпатська – 546 випадків;

Запорізька область – 408 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 1 134 випадки;

Кіровоградська область – 158 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 1 140 випадків;

Миколаївська область – 419 випадків;

Одеська область – 935 випадків;

Полтавська область – 543 випадки;

Рівненська область – 443 випадки;

Сумська область – 489 випадків;

Тернопільська область – 628 випадків;

Харківська область – 1 085 випадків;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 855 випадків;

Черкаська область – 536 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 347 випадків.

Нагадаємо, 16 березня, на території Вінниччини було зареєстровано 750 нових випадків захворювання на коронавірус.