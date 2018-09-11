Україну відвідає посол США з питань релігії



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Браундбек має намір зустрітися з представниками влади та релігійними лідерами

Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек відвідає з візитами Україну, Польщу та Узбекистан для зустрічей щодо захисту релігійних та етнічних груп.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що в Україні Браундбек має намір зустрітися з представниками влади та релігійними лідерами.

Згодом він має відвідати Польщу, де відбуватиметься конференція під егідою ОБСЄ. Там Браунбек планує обговорити «репресивні заходи проти мирних членів етнічних та релігійних груп». Крім того, Державний департамент повідомляє, що посол відвідає концентраційний табір Аушвіц, де він візьме участь у церемонії покладання вінків та запалювання свічок.

В Узбекистані Браунбек збирається зустрітися з високопосадовцями, щоб обговорити «останні позитивні кроки Узбекистану стосовно політики щодо релігійної свободи» й закликати до законодавчих реформ.

Вашингтон критикував центральноазійську країну роками через політику щодо свободи віросповідання. У своєму щорічному звіті, оприлюдненому у січні, США виокремили Узбекистан разом із Таджикистаном та Туркменістаном, зазначивши, що в цих країнах відбувається систематичне порушення релігійних свобод.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Джерело: Радіо Свобода