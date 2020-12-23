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    Укравтодор попереджає водіїв про снігопади в Україні

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    Проїзд основними дорогами забезпечений, - Укравтодор - Укравтодор попереджає водіїв про снігопади в Україні
    Проїзд основними дорогами забезпечений, - Укравтодор
    Фото з відкритих джерел

    у західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях та у Києві очікуються снігопади

    В Україні 23 грудня у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.

    «Туман у Чернігівській області. У Івано-Франківській та Волинській областях невеликий дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Тернопільській області – засніжене», ─ повідомили дорожники про ситуацію на ранок 23 грудня.

    В Укравтодорі інформують, що на більшості перевальних ділянках доріг ─ на Ужоцькому, Вишківському та Яблунецькому перевалах ─ невеликий сніг, на Торунському ─ дощ, проїжджа частина мокра.

    «На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ─ додали в агентстві.

    За повідомленням Укргідрометцентру, 23 грудня у більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Як повідомлялося, на Київ насувається снігопад: як дорожники готуються до негоди (фото).

    До слова, синоптики просять туристів не йти в гори.

    Теги: Київ Укравтодор снігопад повітря дощ
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