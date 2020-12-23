На Київ насувається снігопад: як дорожники готуються до негоди (фото)

Техніка вже чергує на вихідних позиціях у місті, аби якомога оперативніше розпочати прибирання під час опадів

Триває інтенсивна обробка протиожеледними засобами вулично-дорожньої мережі

Синоптики прогнозують погіршення в Києві погодних умов із 23 грудня. Опади можливі впродовж найближчих трьох днів.

Зокрема, у середу можливий мокрий сніг, найінтенсивніші опади очікують удень. У середу під час опадів температура коливатиметься від -3°C до +1°С. А 24 і 25 грудня – температурні коливання від -1°С до +5°С.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє, що його підприємства готові до такого погіршення погодних умов.

Щоб не допустити ожеледиці, дорожники вже почали обробляти дороги і тротуари посипальними матеріалами.

«Кілька годин триває інтенсивна обробка протиожеледними засобами вулично-дорожньої мережі. Використовуємо, зокрема, технологію рідких хлоридів, яка є одна з найефективніших у превентивній роботі. Першочергово обробляються мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, транспортні розв’язки, тротуари та зупинки громадського транспорту», - повідомив Київавтодор.

Також техніка уже чергує на вихідних позиціях у місті, аби якомога оперативніше розпочати обробку і прибирання під час опадів.

Нині задіяно 89 одиниць спецтехніки. Для ліквідації наслідків негоди «Київавтодор» має 544 одиниці спеціальної техніки.

Як повідомлялося, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.