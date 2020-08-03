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    Укравтопром назвав найпопулярніші автомобілі липня

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    З початку 2020 року в Україні сталося 57 929 ДТП - Укравтопром назвав найпопулярніші автомобілі липня
    З початку 2020 року в Україні сталося 57 929 ДТП

    Продажі авто впали на 2% відносно аналогічного періоду минулого року

    8,4 тисячі легкових авто придбали та зареєстрували українці у липні 2020 року, що на 10% більше за липневий показник у 2019 році. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

    За повідомленням Укравтопрому, найпопулярнішою маркою авто стала Renault. 1440 машин цієї марки було зареєстровано у липні.

    На другому місці Toyota, яка збільшила на 10% кількість проданих авто, яка сягає 1147 одиниць.

    Третя йде Skoda з 457 зареєстрованих автомобілів, а четверта – Hyundai з падіння на 6% і 442 проданими авто.

    На п’ятому місці знаходиться KIA з 429 автомобілями і 28% падіння продажів.

    Як повідомляє організація, до ТОП-10 липневого ринку також увійшли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%).

    Автомобілем найпопулярнішої моделі виявився Renault Sandero. Цього авта зареєстрували 549 одиниць.

    «Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 45,5 тис. нових легкових авто, що на 2% менше щодо аналогічного періоду минулого року», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що з початку 2020 року в Україні сталося 57 929 ДТП, 1209 з них мали летальний результат.

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