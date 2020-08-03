Суд може заборонити роботу евакуаторів у Києві



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Евакуатори забирають автомобілі, припарковані на велодоріжках Фото: Інспекція з паркування

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов щодо правомірності роботи евакуаторів на вулицях Києва

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов ГО «Український суспільно-правовий рух: Демократія через право» до Київської міськдержадміністрації, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА і Київради як третьої особи. Позивач просить визнати протиправною роботу евакуаторів у столиці.

Про це KV стало відомо з визначення суду, копія якого є в розпорядженні редакції.

«Позивач просить суд:... визнати протиправними дії Департаменту транспортної інфраструктури... про наділення повноваженнями інспекторів Департаменту транспортної інфраструктури... складати протоколи, передбачені частинами 1, 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та забезпечення роботи з доставки тимчасово затриманих транспортних засобів для зберігання на спеціальний майданчик або стоянку», - сказано в документі.

Суд вирішив, що ця справа має незначну складність і підлягає розгляду за спрощеною процедурою без повідомлення сторін суперечки.

Як відомо, за другий квартал поточного року Інспекція з паркування евакуювала в Києві 9 065 транспортних засобів, які істотно перешкоджали руху транспорту. За цей час інспектори з паркування винесли 9,7 тис. постанов на суму 4,938 млн гривень.

За два місяці карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.

З березня до середини червня Інспекцією з паркування було винесено 11,5 тисяч постанов про адміністративне стягнення на суму 5,8 млн гривень.