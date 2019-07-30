«Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників



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Нападники закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова, який прийшов на пресконференцію Фото: Укрінформ

Інцидент стався під час пресконференції, присвяченій ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині

Інформагентство «Укрінформ» закрило пресзалу після нападу молодиків у футболках з написом «Традиція і порядок» та пошкодження ними обладнання у вівторок, 30 липня.

Про це повідомила заступниця гендиректора «Укрінформу» Марина Сингаївська.

«Після нападу «Укрінформ» закриває першу пресзалу. Сума завданих збитків встановлюється», - заявила Сингаївська.

За її словами, під час нападу молодики вибили двері у приміщенні, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали п’ять мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

Пресзала не працюватиме до відновлення пошкодженого обладнання і проведення ремонту.

Сингаївська повідомила, що під час нападу постраждали троє співробітників «Укрінформу», яких побили нападники. Їм викликали «швидку допомогу», також буде проведено судово-медичну експертизу ушкоджень. Один із постраждалих співробітників - учасник бойових дій на Донбасі.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.

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