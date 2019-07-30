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    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників

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    Нападники&nbsp;<span>закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова, який прийшов на пресконференцію</span> - «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    Нападники закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова, який прийшов на пресконференцію
    Фото: Укрінформ

    Інцидент стався під час пресконференції, присвяченій ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині

    Інформагентство «Укрінформ» закрило пресзалу після нападу молодиків у футболках з написом «Традиція і порядок» та пошкодження ними обладнання у вівторок, 30 липня.

    Про це повідомила заступниця гендиректора «Укрінформу» Марина Сингаївська.

    «Після нападу «Укрінформ» закриває першу пресзалу. Сума завданих збитків встановлюється», - заявила Сингаївська.

    За її словами, під час нападу молодики вибили двері у приміщенні, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали п’ять мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

    Пресзала не працюватиме до відновлення пошкодженого обладнання і проведення ремонту.

    Сингаївська повідомила, що під час нападу постраждали троє співробітників «Укрінформу», яких побили нападники. Їм викликали «швидку допомогу», також буде проведено судово-медичну експертизу ушкоджень. Один із постраждалих співробітників - учасник бойових дій на Донбасі.

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    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    «Укрінформ» заявив, що молодики розгромили пресзалу та побили трьох співробітників
    Фото: Укрінформ

    Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

    Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

    Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.

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