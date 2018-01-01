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    «Укрзалізниця» хоче інтернет в поїздах зробити платним

    За словами керівника «Укрзалізниці», Wi-Fi в нічних поїздах вимагає великих капітальних інвестицій
    Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» розглядає можливість поліпшити якість сигналу Wi-Fi у швидкісних поїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка, оскільки нинішній підрядник не дуже якісно виконує роботи. [READ_MORE] Про це повідомив виконувач обов‘язків керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов.
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    <p>&laquo;Укрзалізниця&raquo; пропонує включити Wi-Fi у вартість квитка</p>

    «Укрзалізниця» пропонує включити Wi-Fi у вартість квитка

    За словами керівника «Укрзалізниці», Wi-Fi в нічних поїздах вимагає великих капітальних інвестицій

    Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» розглядає можливість поліпшити якість сигналу Wi-Fi у швидкісних поїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка, оскільки нинішній підрядник не дуже якісно виконує роботи.

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    Про це повідомив виконувач обов‘язків керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Щодо Wi-Fi, то він присутній в швидкісних поїздах. Те, що є зараз, - це безкоштовна послуга. Є контракт з підрядником, однак вони не дуже якісно виконують роботи. Ми розглядаємо можливість поліпшити якість сигналу, але це додаткові витрати. Нам доведеться включати це у вартість квитка. І це нормально, адже якщо ви подивитеся на інтернет у поїздах в інших країнах, то там він платний. Ще є варіант використання реклами, як джерела покриття витрат. Але є питання, що це може працювати на стаціонарних об'єктах, де менші витрати в інфраструктуру. Ми розглядаємо такий варіант для вокзалів. Якщо говорити про нічні поїзди, то там вкладення будуть набагато більші, бо вони курсують по всій нашій мережі і покриття Wi-Fi мережею такого полігону - це дуже великі капітальні інвестиції», - сказав він.

    Також, Кравцов зазначив, що досить складна ситуація з наявністю розеток у вагонах.

    «Розетки можливо зробити при капітальному ремонті або під час закупівлі нових вагонів. На сьогодні близько 30% купейних поїздів мають розетки, СВ - близько 80%. У плацкартах складніше», - сказав він.

    Інтернет за технологією Wi-Fi зараз є у всіх швидкісних поїздах «Укрзалізниці».

    Джерело: УНІАН

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