Стало відомо, чому у київському метро не працює Wi-Fi

У столичній підземці безкоштовний інтернет не працює вже кілька місяців

Відповідно до повідомлення Київської міської державної адміністрації в комунальній газеті «Хрещатик» від 13 лютого, КМДА з 1 лютого 2018 року розірвала угоду з компанією Mosquito Mobile, що виграла тендер на будівництво мережі Wi-Fi Київському метрополітені в 2014 році. Зазначений договір було укладено між КП «Київський



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У столичній підземці безкоштовний інтернет не працює вже кілька місяців

Відповідно до повідомлення Київської міської державної адміністрації в комунальній газеті «Хрещатик» від 13 лютого, КМДА з 1 лютого 2018 року розірвала угоду з компанією Mosquito Mobile, що виграла тендер на будівництво мережі Wi-Fi Київському метрополітені в 2014 році.

Зазначений договір було укладено між КП «Київський метрополітен», компанією «Mosquito Mobile» і департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА.

Компанія Mosquito перестала займатися розширенням мережі WiFi у столичному метро через фінансові проблеми фактично на початку 2017 року.

Після визнання компанії банкрутом угода була розірвана.

КМДА має намір оголосити тендер на будівництво мережі Wi-Fi у київському метрополітені до кінця березня. Про це повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

«Найближчим часом, можна сказати що до кінця березня, буде оголошено новий тендер на Wi-Fi у київському метрополітені», — сказав він.

Умови тендеру будуть визначені пізніше, однак на сьогодні основною умовою визначено надання доступу до мережі інтернет на безоплатній основі на всіх станціях метрополітену.

До тендеру будуть допущені міжнародні та українські компанії.