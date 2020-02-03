«Укрзалізниця» назвала топ-5 популярних рейсів графіка



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Найбільше квитків, 1,7 мільйона, було придбано на рейс Київ-Харків

Найбільш популярним внутрішнім залізничним сполученням у 2019 році став рейс Київ-Харків.

Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», квитки на нього придбали 1,7 мільйона пасажирів.

До ТОП-5 також увійшли рейси Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).

Упродовж 2019 року «Укрзалізниця» перевезла з України до країн Європейського Союзу та у зворотному напрямку 942,1 тис. пасажирів, що майже на 15% більше, ніж у 2018 році.

Найпопулярнішим українсько-європейським маршрутом став Київ — Перемишль — Київ. Поїздами №715/716 та №705/706, які курсують на цьому напрямку, торік подорожували понад 482 тис. пасажирів.