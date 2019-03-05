«Укрзалізниця» отримає нові вагони «без килимових доріжок»



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Килимових доріжок у нових вагонах не буде

Перші 10 вагонів (повноцінний склад нового поїзда) прибудуть вже у березні

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що цього року із заводу прибудуть 40 нових вагонів із суцільним шумоізоляційним покриттям для підлоги.

«Вони будуть без звичних різнокольорових доріжок і розкритикованого пасажирами лінолеуму», - зазначив Кравцов у Facebook.

«Чому не робили це раніше і не міняємо килими одразу у всіх вагонах? Бо ціна чимала. Але перші 10 вагонів (повноцінний склад нового поїзда) отримаємо вже у березні», - написав голова правління «Укрзалізниці».

Кравцов додав, що у вагонах «є ще кілька новинок», адже «виробнику прописали нові технічні умови».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів до 8 березня.