«Укрзалізниця» відреагувала на «італійський страйк» у Кривому Розі



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29 вересня повідомлялося, що залізничники Кривбасу почали «італійський страйк»

«За весь день так званої забастовки наявно лише сім випадків неприйняття локомотивів машиністами», – заявили в «Укрзалізниці»

Пресслужба «Укрзалізниця» стверджує, що інформація щодо так званої італійської забастовки, яка відбулася у вівторок в місті Кривий Ріг, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві компанії.

«За весь день так званої забастовки наявно лише сім випадків неприйняття локомотивів машиністами», – повідомили в «Укрзалізниці»

Зазначається, що задля забезпечення належного забезпечення руху та після здійснення належного огляду даних локомотивів на предмет їх справності й усунення дрібних зауважень, вони були прийняті іншими бригадами Придніпровської регіональної філії.

«І, можливо, це засмучує окремих осіб, але ми їдемо», – резюмується у повідомленні.

Раніше голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що залізничники Кривбасу 29 вересня почали італійський страйк - «роботу за інструкцією» на підтримку протесту гірників ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.