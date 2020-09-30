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    «Укрзалізниця» відреагувала на «італійський страйк» у Кривому Розі

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    29 вересня повідомлялося, що&nbsp;залізничники Кривбасу&nbsp;почали &laquo;італійський страйк&raquo; - «Укрзалізниця» відреагувала на «італійський страйк» у Кривому Розі
    29 вересня повідомлялося, що залізничники Кривбасу почали «італійський страйк»

    «За весь день так званої забастовки наявно лише сім випадків неприйняття локомотивів машиністами», – заявили в «Укрзалізниці»

    Пресслужба «Укрзалізниця» стверджує, що інформація щодо так званої італійської забастовки, яка відбулася у вівторок в місті Кривий Ріг, не відповідає дійсності.

    Про це йдеться у заяві компанії.

    «За весь день так званої забастовки наявно лише сім випадків неприйняття локомотивів машиністами», – повідомили в «Укрзалізниці»

    Зазначається, що задля забезпечення належного забезпечення руху та після здійснення належного огляду даних локомотивів на предмет їх справності й усунення дрібних зауважень, вони були прийняті іншими бригадами Придніпровської регіональної філії.

    «І, можливо, це засмучує окремих осіб, але ми їдемо», – резюмується у повідомленні.

    Раніше голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що залізничники Кривбасу 29 вересня почали італійський страйк - «роботу за інструкцією» на підтримку протесту гірників ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

    Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. 

    Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

    Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

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