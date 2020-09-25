«Укрзалізниця» скасовує посадку на потяги у Тернополі



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Тернопіль перебуватиме в «червоній» карантинній зоні два тижні

З 28 вересня місто знову буде в «червоній» карантинній зоні

«Укрзалізниця» з 28 вересня скасовує посадку на потяги у Тернополі у зв'язку з тим, що місто знову буде в «червоній» карантинній зоні. Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до/зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.

Купити квитки до зазначених станцій та зворотно можна на поїзди, що слідуватимуть з 00:01 28 вересня 2020 року:

№ 43/44 Київ — Івано-Франківськ;

№ 46/45 Ужгород — Лисичанськ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 117/118 Київ — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 136/135 Чернівці — Одеса;

№ 601/602 Львів —Тячів.

В «Укрзалізниці» звертають увагу пасажирів, що на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів). Також до та зі станції Тернопіль не продаватимуться квитки на такі поїзди:

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 21/22 Харків —Трускавець;

№ 41/42 Дніпро —Трускавець;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 86/85 Львів — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів.

У компанії інформують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.