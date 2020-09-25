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    «Укрзалізниця» скасовує посадку на потяги у Тернополі

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    Тернопіль перебуватиме&nbsp;&nbsp;в &laquo;червоній&raquo; карантинній зоні два тижні - «Укрзалізниця» скасовує посадку на потяги у Тернополі
    Тернопіль перебуватиме  в «червоній» карантинній зоні два тижні

    З 28 вересня місто знову буде в «червоній» карантинній зоні

    «Укрзалізниця» з 28 вересня скасовує посадку на потяги у Тернополі у зв'язку з тим, що місто знову буде в «червоній» карантинній зоні. Про це йдеться на сайті підприємства.

    Зазначається, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до/зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.

    Купити квитки до зазначених станцій та зворотно можна на поїзди, що слідуватимуть з 00:01 28 вересня 2020 року:

    № 43/44 Київ — Івано-Франківськ;

    № 46/45 Ужгород — Лисичанськ;

    № 81/82 Київ — Ужгород;

    № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

    № 98/97 Ковель — Київ;

    № 108/107 Одеса — Ужгород;

    № 117/118 Київ — Чернівці;

    № 122/121 Миколаїв — Рівне;

    № 136/135 Чернівці — Одеса;

    № 601/602 Львів —Тячів.

    В «Укрзалізниці» звертають увагу пасажирів, що на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів). Також до та зі станції Тернопіль не продаватимуться квитки на такі поїзди:

    № 12/11 Одеса — Львів;

    № 21/22 Харків —Трускавець;

    № 41/42 Дніпро —Трускавець;

    № 49/50 Київ — Трускавець;

    № 81/82 Київ — Ужгород;

    № 86/85 Львів — Новоолексіївка;

    № 108/107 Одеса — Ужгород;

    № 110/109 Львів — Херсон;

    № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

    № 715/716 Київ — Львів.

    У компанії інформують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.

    Укрзалізниця документи Тернопіль карантин місто коронавірус
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