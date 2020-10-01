Міносвіти заборгувало «Укрзалізниці» понад 1 млрд грн

У 2018-2019 роках Міносвіти передбачало лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці

За перевезення студентів міністерство заборгувало понад мільярд гривень

Борг Міністерства освіти та науки перед Укрзалізницею за перевезення студентів закладів вищої освіти та учнів професійних закладів освіти становить понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця та відомство щороку укладають договори про компенсацію пільгового перевезення студентів, але сума цих компенсацій значно менша за необхідну.

Зокрема, держбюджетом у 2018-2019 роках Міносвіти передбачало лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці, а послуг з пільгового перевезення надали майже на 500 млн грн.