  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міносвіти заборгувало «Укрзалізниці» понад 1 млрд грн

    • Розсилка
    У 2018-2019 роках Міносвіти передбачало лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці - Міносвіти заборгувало «Укрзалізниці» понад 1 млрд грн
    У 2018-2019 роках Міносвіти передбачало лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці

    За перевезення студентів міністерство заборгувало понад мільярд гривень

    Борг Міністерства освіти та науки перед Укрзалізницею за перевезення студентів закладів вищої освіти та учнів професійних закладів освіти становить понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.
    Зазначається, що Укрзалізниця та відомство щороку укладають договори про компенсацію пільгового перевезення студентів, але сума цих компенсацій значно менша за необхідну.
    Зокрема, держбюджетом у 2018-2019 роках Міносвіти передбачало лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці, а послуг з пільгового перевезення надали майже на 500 млн грн.
    Нагадаємо, що мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн шляхом передачі в концесію 7 вокзалів.
    До слова, у 24 столичних гуртожитках спалах коронавірусу.
    борг Укрзалізниця перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies