Уніфікація тарифів на «Укрзалізниці» без реформи спричинить падіння доходів, — експерт



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«Уніфікувати чинні застарілі тарифи в умовах явної необхідності перегляду всієї системи ціноутворення є недоцільним»

Уніфікація тарифів на вантажні перевезення залізницею є недоцільною без комплексного реформування «Укрзалізниці» і може призвести до зменшення доходів компанії. Про це заявила заступник директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

На її думку, система тарифів «Укрзалізниці» потребує комплексного перегляду. Однак для цього спочатку необхідно створити незалежний регулятор – Національну комісію з питань регулювання транспорту.

«Уніфікувати чинні застарілі тарифи в умовах явної необхідності перегляду всієї системи ціноутворення є недоцільним», - вважає Михайловська.

Вона також зазначила, що на переконання експертів Асоціації, уніфікація тарифів на порожній пробіг не призведе до очікуваного зростання доходів «Укрзалізниці»», а навпаки – до їх падіння, оскільки зменшиться вантажопотік.

«Таке рішення може призвести до потенційного зниження вантажопотоку на 3% або 9 млн тонн/рік, зокрема за рахунок скорочення перевезень масових вантажів, що нівелює очікувані додаткові доходи «Укрзалізниці», - пояснила Михайловська.

Експерт наголосила, єдиним шляхом встановлення справедливих тарифів на послуги «Укрзалізниці» є системне реформування тарифів на перевезення після демонополізації компанії та створення профільного регулятора НКРТ.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що «Укрзалізниця», перш ніж підвищувати тарифи на перевезення через запровадження уніфікованого тарифу, має обговорити з бізнесом системну реформу галузі.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України дійшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.