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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди

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    Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст - «Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди
    Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст

    Поїзди курсуватимуть вже з 13 листопада цього року

    «Укрзалізниця» призначила поїзди Львів – Бахмут та Харків – Миколаїв. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. Потяг робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

    Також з 13 листопада розпочинає курсування поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв. Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 та прибуватиме до Миколаєва о 07:00. Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.

    Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода. Відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

    • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
    • № 10/9 Маріуполь – Київ;
    • № 17/18 Харків – Ужгород;
    • № 29/30 Київ – Ужгород;
    • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 81/82 Київ – Ужгород;
    • № 84/83 Маріуполь – Київ;
    • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • № 91/92 Львів – Київ;
    • № 98/97 Ковель – Київ;
    • № 107/108 Одеса – Ужгород;
    • № 116/115 Київ – Бердянськ;
    • № 145/146 Київ – Ізмаїл;
    • № 217/218 Київ – Рахів;
    • № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

    Також з 9 листопада тимчасово закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг міст
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