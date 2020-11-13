«Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди

Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст

Поїзди курсуватимуть вже з 13 листопада цього року

«Укрзалізниця» призначила поїзди Львів – Бахмут та Харків – Миколаїв. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. Потяг робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

Також з 13 листопада розпочинає курсування поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв. Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 та прибуватиме до Миколаєва о 07:00. Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.

Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода. Відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Також з 9 листопада тимчасово закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.