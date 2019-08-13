«Укрзалізниця» збирається підвищити ціни на квитки



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Зменшувати збитковість пасажирських перевезень «Укрзалізниця» планує також за рахунок зменшення затрат

«Укрзалізниця» проситиме уряд дозволу збільшити вартість пасажирських квитків до рівня собівартості пасажирських перевезень.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв'ю агентству УНІАН.

За словами Кравцова, нині пасажирські перевезення для підприємства збиткові.

«У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. Не говорячи про капітальні вкладення. З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави — нам потрібно переходити на модель договору за публічними послугами. Це означає, що «Укрзалізниця» повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії», — повідомив він.

Зменшувати збитковість пасажирських перевезень «Укрзалізниця» планує також за рахунок зменшення затрат.

«Маємо велике поле для оптимізації фонду заробітної плати та підвищення продуктивності праці. Бачимо в цьому одне з ключових джерел покращення операційної діяльності компанії», — відзначив Кравцов.

Також Кравцов зазначив, що повністю задовольнити попит у сезон відпусток і літній період – не можливо, проте «Укрзалізниця» потребує збільшення парку на 15-20%, щоб «спокійно проходити пікові періоди».

Як відомо, «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric - останні п’ять прибули до України 1 лютого.