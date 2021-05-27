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    За добу на Донбасі зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків

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    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь - За добу на Донбасі зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає

    Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 26 травня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Як повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил , поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

    Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

    Станом на 7 годину ранку 27 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    «Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    За добу на Донбасі зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків