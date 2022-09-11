Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені

Дніпропетровщина у ніч проти неділі зазнала руйнувань

По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету

У ніч проти неділі, 11 вересня, ворог поцілив по двох районах Дніпропетровщини – Дніпровському та Нікопольському. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються», – ідеться в повідомленні.

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Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє людей – двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

Раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Також повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.