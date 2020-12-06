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    Упродовж доби на фронті зберігається режим тиші – ООС

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    На фронті не фіксується порушень режиму тиші - Упродовж доби на фронті зберігається режим тиші – ООС
    На фронті не фіксується порушень режиму тиші

    Саперами ДСНС розміновано понад три гектари території

    Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє  пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    «Від початку поточної доби, 6 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад три гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

    «Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», – зазначили в штабі ООС.

    Нагадаємо, 5 грудня у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим тиші.

    Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил.

    Теги: бойовики на Донбасі ДСНС розмінування Операція Об’єднаних сил
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