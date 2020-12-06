Упродовж доби на фронті зберігається режим тиші – ООС

На фронті не фіксується порушень режиму тиші

Саперами ДСНС розміновано понад три гектари території

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 6 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад три гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

«Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 5 грудня у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим тиші.

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил.