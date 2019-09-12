Ураган «Доріан»: 2500 осіб вважаються зниклими безвісти на Багамах



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На Багамах тривають пошуково-рятувальні роботи Фото: Reuters

Перевірка всіх отриманих даних ще не завершена і триває робота з базами даних

Після руйнівного урагану «Доріан» на Багамських островах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в Національному агентстві з надзвичайних ситуацій, передає Local 10 News.

Зазначається, що такі дані, станом на 11 вересня, оприлюднила влада Співдружності Багамських Островів.

Утім, у відомстві наголосили, що цей список осіб поки що попередній, оскільки перевірка всіх отриманих даних ще не завершена і триває робота з базами даних.

Раніше в органах місцевої влади підтвердили вже 50 людей загинули від стихійного лиха. Представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме з огляду на масштаби руйнувань. Згідно з офіційними даними, із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Ураган Доріан обрушився на Багамські острови 1 вересня.

Урагану була привласнена найвища, п'ята категорія. Швидкість вітрів сягала 320 км/год. На даний момент він ослаб до першої категорії.

Як повідомлялося, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану «Доріан» склала 43 особи.