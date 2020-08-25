Що буде з вирощуванням пшениці в Україні наступні 20 років. Експерти ООН склали прогноз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами моделювання, можливе збільшення врожайності озимої пшениці в середньому на 20-30% від сучасного рівня тільки за рахунок кліматичних умов

В Україні до 2040 року ризики вирощування озимої пшениці будуть мінімальними, - дослідження

Фахівці Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (під егідою ООН) стверджують, що за результатами моделювання в Україні до 2040 року ризики вирощування озимої пшениці будуть мінімальними. Про це сказала кандидат географічних наук, начальник відділу агрометеорології Укргідрометеоцентру Тетяна Адаменко в рамках конференції АПК-Інформ «GMD Conference 2020: Summer Edition», повідомляє Інфоіндустрія.

«Уже спостерігається скорочення періоду перезимівлі, зменшуються ризики вимерзання, посіви швидше відростають навесні, зменшуються ризики згубного впливу весняних посух. Зимові опади засвоюються ґрунтом, створюючи достатнє зволоження на весну, що, загалом, теж уже відбувається. За результатами моделювання, можливе збільшення врожайності озимої пшениці в середньому на 20-30% від сучасного рівня тільки за рахунок кліматичних умов», - зазначила експерт.

За словами дослідниці, в Україні можливі ризики недобору врожаю кукурудзи та ярого ячменю в середньостроковій перспективі. «За цими розрахунками найбільше погіршення умов і зменшення врожайності кукурудзи та ярого ячменю (15-20% від сучасного рівня) ймовірно в південно-східній частині країни і частково в центральних областях за рахунок скорочення періоду вегетації внаслідок передчасного дозрівання», - йдеться у повідомленні.

«Україна має хороші перспективи для виробництва зерна, соняшнику, сої, швидше за все, на 10-15 років із застосуванням передових технологій та адаптації. Однак в разі катастрофічних умов у нас не дуже великі можливості для компенсації недоборів зерна. Внаслідок того, що в останні роки клімат України вирівнюється, стає більш монотонним. Якщо посуха, то майже скрізь, мало можливостей для кліматичної компенсації. На сьогоднішній день чіткої тенденції зміни опадів не виявлено і саме з цим буде пов'язане зростання нестійкості щорічних погодних умов», - резюмувала Адаменко.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало прогноз виробництва зернових урожаю 2020 року у бік зменшення: з 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Нагадаємо, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

До слова, в Україні зафіксовано спад експорту зернових.

Раніше повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.



