Мінекономіки повідомило про запаси зернових та бобових культур в Україні
Станом на 21 грудня в українських господарствах зберігалося 11,4 млн тонн кукурудзи та 15,75 млн. тонн гороху
В Україні станом на 21 грудня в українських господарствах усіх форм власності було задокументовано 11,4 млн тонн наявної на зберіганні кукурудзи на зерно врожаю поточного року у фізичній вазі. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.
На початок грудня поточного року зерна кукурудзи в Україні налічувалося 14,1 млн тонн.
Запасів гороху у фізичній вазі станом на 21 грудня 2020 року в агрогосподарствах України налічувалося 15,75 млн тонн. Дані по гороху надані за статистикою основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання.
Пшениці у фізичній вазі на зберіганні перебувало:
- першого класу – 14,69 млн тонн;
- 2 класу – 1,24 млн тонн;
- третього класу – 1,8 млн тонн;
- 4 класу – 1 млн тонн;
- пшениці некласної – 21,7 тис. тонн;
- пшениці нестандартної – 31,5 тис. тонн.
Також, на початок грудня 2020 року в Україні на зберіганні було 1,4 млн тонн ячменю ( -37%), 212,4 тис. тонн жита, а також 6,5 млн тонн насіння соняшнику (-19%).
Нагадаємо, в Україні планують вирощувати чорну та синю пшеницю.
Як відомо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.
Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.
У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.
До слова, Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.
Читайте також: