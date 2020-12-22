Мінекономіки повідомило про запаси зернових та бобових культур в Україні

Україна цього року зібрали найменший за останні три роки врожай

Станом на 21 грудня в українських господарствах зберігалося 11,4 млн тонн кукурудзи та 15,75 млн. тонн гороху

В Україні станом на 21 грудня в українських господарствах усіх форм власності було задокументовано 11,4 млн тонн наявної на зберіганні кукурудзи на зерно врожаю поточного року у фізичній вазі. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.

На початок грудня поточного року зерна кукурудзи в Україні налічувалося 14,1 млн тонн.

Запасів гороху у фізичній вазі станом на 21 грудня 2020 року в агрогосподарствах України налічувалося 15,75 млн тонн. Дані по гороху надані за статистикою основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання.

Пшениці у фізичній вазі на зберіганні перебувало:

першого класу – 14,69 млн тонн;

2 класу – 1,24 млн тонн;

третього класу – 1,8 млн тонн;

4 класу – 1 млн тонн;

пшениці некласної – 21,7 тис. тонн;

пшениці нестандартної – 31,5 тис. тонн.

Також, на початок грудня 2020 року в Україні на зберіганні було 1,4 млн тонн ячменю ( -37%), 212,4 тис. тонн жита, а також 6,5 млн тонн насіння соняшнику (-19%).

Нагадаємо, в Україні планують вирощувати чорну та синю пшеницю.

Як відомо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

До слова, Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.