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    Мінекономіки повідомило про запаси зернових та бобових культур в Україні

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    Україна цього року зібрали найменший за останні три роки врожай - Мінекономіки повідомило про запаси зернових та бобових культур в Україні
    Україна цього року зібрали найменший за останні три роки врожай

    Станом на 21 грудня в українських господарствах зберігалося 11,4 млн тонн кукурудзи та 15,75 млн. тонн гороху

    В Україні станом на 21 грудня в українських господарствах усіх форм власності було задокументовано 11,4 млн тонн наявної на зберіганні кукурудзи на зерно врожаю поточного року у фізичній вазі. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.

    На початок грудня поточного року зерна кукурудзи в Україні налічувалося 14,1 млн тонн.

    Запасів гороху у фізичній вазі станом на 21 грудня 2020 року в агрогосподарствах України налічувалося 15,75 млн тонн. Дані по гороху надані за статистикою основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання.

    Пшениці у фізичній вазі на зберіганні перебувало:

    • першого класу – 14,69 млн тонн;
    • 2 класу – 1,24 млн тонн;
    • третього класу – 1,8 млн тонн;
    • 4 класу – 1 млн тонн;
    • пшениці некласної – 21,7 тис. тонн;
    • пшениці нестандартної – 31,5 тис. тонн.

    Також, на початок грудня 2020 року в Україні на зберіганні було 1,4 млн тонн ячменю ( -37%), 212,4 тис. тонн жита, а також 6,5 млн тонн насіння соняшнику (-19%).

    Нагадаємо, в Україні планують вирощувати чорну та синю пшеницю.

    Як відомо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

    Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

    У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

    До слова, Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.

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    Теги: Мінекономіки зерно аграрії Україна урожай хліб
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