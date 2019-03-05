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    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії

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    Карнавал &laquo;Битва Апельсинів&raquo;, або &laquo;Апельсинова битва&raquo; (Battle of the Oranges) - 300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    Карнавал «Битва Апельсинів», або «Апельсинова битва» (Battle of the Oranges)

    Цей фестиваль вважається одним з найстаріших у світі.

    В італійському містечку Івреа, яке розташоване недалеко від Турина, пройшов незвичайний карнавал «Битва Апельсинів», або «Апельсинова битва» (Battle of the Oranges). Фестиваль відбувається щороку в дні, що передують Масниці.

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    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії
    300 тонн цитрусових за три доби. Як виглядає грандіозна битва апельсинами в Італії

    Карнавал триває три дні, весь цей час на вулицях міста Івреа киплять апельсинові баталії. Зазвичай на бої йде понад 300 тонн цитрусових. Після завершення битв всі учасники дружно прибирають вулиці від залишків апельсинів.

    Варто зазначити, що фестиваль вважається одним з найстаріших у світі.

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