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    Економіка та фінанси

    У єврозоні введуть в обіг нові гроші

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    На нових банкнотах 5€ і 10€ з'явився підпис нинішньої голови ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Європейський центральний банк

    У країнах єврозони введуть в обіг нові банкноти номіналом 5€ і 10€.

    Про це повідомляє Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своїй сторінці у Twitter.

    На нових грошах з'явився підпис нинішньої голови ЄЦБ Крістін Лагард, ідеться в повідомленні.

    В обіг купюри запустять із наступного тижня.

    До цього моменту в єврозоні розплачуються грошима з підписами попередніх керівників ЄЦБ: Віма Дуйзенберга, Жана-Клода Тріше і Маріо Драгі.

    гроші Twitter
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