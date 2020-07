У єврозоні введуть в обіг нові гроші

На нових банкнотах 5€ і 10€ з'явився підпис нинішньої голови ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Європейський центральний банк

У країнах єврозони введуть в обіг нові банкноти номіналом 5€ і 10€.

Про це повідомляє Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своїй сторінці у Twitter.

На нових грошах з'явився підпис нинішньої голови ЄЦБ Крістін Лагард, ідеться в повідомленні.

В обіг купюри запустять із наступного тижня.

They’re here!



We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.



The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF