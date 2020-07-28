Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19



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Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19

З 1 серпня трудові мігранти будуть зобов'язані здати два тести на коронавірус з різницею в 5-7 днів

Уряд Латвії своїм ввів обов’язкове тестування на Covid-19 для всіх іноземних громадян із країн підвищеного ризику, які їдуть в державу з метою роботи.

Про це повідомляє Delfi.

Так, з 1 серпня трудові мігранти будуть зобов'язані здати два тести на коронавірус з різницею в 5-7 днів. Зазначається, що до отримання другого негативного тесту необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Тести буде оплачувати держава лише в тому випадку, якщо за цього працівника платить податки певне підприємство в країні. В інших випадках тест потрібно буде сплатити самостійно.

Також повідомляється, що запрошені діячі культури повинні будуть також проходити тест на коронавірус, а вартість тесту повинен покривати організатор заходу, який запросив артиста.

Раніше Латвія скасувала масковий режим в громадському транспорті.

Маски в громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тис. осіб замість 1 тис., як передбачається тепер.

Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.