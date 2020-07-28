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    Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19

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    Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19 - Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19
    Уряд Латвії зобов'язав заробітчан здавати тест на Covid-19

    З 1 серпня трудові мігранти будуть зобов'язані здати два тести на коронавірус з різницею в 5-7 днів

    Уряд Латвії своїм ввів обов’язкове тестування на Covid-19 для всіх іноземних громадян із країн підвищеного ризику, які їдуть в державу з метою роботи.

    Про це повідомляє Delfi.

    Так, з 1 серпня трудові мігранти будуть зобов'язані здати два тести на коронавірус з різницею в 5-7 днів. Зазначається, що до отримання другого негативного тесту необхідно буде залишатися на самоізоляції.

    Тести буде оплачувати держава лише в тому випадку, якщо за цього працівника платить податки певне підприємство в країні. В інших випадках тест потрібно буде сплатити самостійно.

    Також повідомляється, що запрошені діячі культури повинні будуть також проходити тест на коронавірус, а вартість тесту повинен покривати організатор заходу, який запросив артиста.

    Раніше Латвія скасувала масковий режим в громадському транспорті.

    Маски в громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тис. осіб замість 1 тис., як передбачається тепер. 

    Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.

    мігранти Латвія трудові мігранти коронавірус
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