У Латвії значно послабили карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Латвії з 1 липня скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

Пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії

З середи, 1 липня, у Латвії носіння захисних масок в громадському транспорті більше не буде обов'язковим.

Про це повідомляє Delfi.

Маски в громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тис. осіб замість 1 тис., як передбачається тепер.

Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.

У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 квадратних метри площі на одного відвідувача тепер діятиме вимога трьох квадратних метрів.

За словами міністра охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, ці пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії.

«Потрібно розуміти, що це пом'якшення на деякий час. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень», - зазначила міністр.

До слова, влада Ірану повернула масковий режим через новий спалах Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

Копіювати код для вставки