  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Латвії значно послабили карантин

    • Розсилка
    <p>У Латвії з 1 липня скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті</p> - У Латвії значно послабили карантин

    У Латвії з 1 липня скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

    Пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії

    З середи, 1 липня, у Латвії носіння захисних масок в громадському транспорті більше не буде обов'язковим.

    Про це повідомляє Delfi.

    Маски в громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тис. осіб замість 1 тис., як передбачається тепер. 

    Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.

    У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 квадратних метри площі на одного відвідувача тепер діятиме вимога трьох квадратних метрів. 

    За словами міністра охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, ці пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії.

    «Потрібно розуміти, що це пом'якшення на деякий час. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень», - зазначила міністр.

    До слова, влада Ірану повернула масковий режим через новий спалах Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159
    В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646).  Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР
    здоров'я міністр Латвія карантин влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ