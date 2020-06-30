У Латвії значно послабили карантин
У Латвії з 1 липня скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті
Пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії
З середи, 1 липня, у Латвії носіння захисних масок в громадському транспорті більше не буде обов'язковим.
Про це повідомляє Delfi.
Маски в громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тис. осіб замість 1 тис., як передбачається тепер.
Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.
У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 квадратних метри площі на одного відвідувача тепер діятиме вимога трьох квадратних метрів.
За словами міністра охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, ці пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності коронавірусом в Латвії.
«Потрібно розуміти, що це пом'якшення на деякий час. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень», - зазначила міністр.
До слова, влада Ірану повернула масковий режим через новий спалах Covid-19.
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