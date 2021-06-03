Запровадження акцизу на «зелену» енергію віддаляє Україну від цивілізованого світу, – Huawei

Систематичні обмеження зеленої генерації, зокрема сонячних електростанцій, провокує зростання попиту на системи накопичення енергії

Рішення уряду запровадити акциз на електричну енергію з відновлюваних джерел суперечить світовій практиці.

Про це заявив Олександр Альохін, старший менеджер з рішень ТОВ «Хуавей Україна».

«Стосовно податків і стосовно акцизу. Якщо подивитися іноземні медіа і загуглити renewable tax то скоріше за все буде додано renewable tax credit – тобто податкові кредити для відновлюваної енергетики. Якщо ж ми погуглимо в Україні «податки на відновлювану енергетику», то ми знайдемо акциз. На жаль, наші шляхи розвитку поки що відрізняються від світових», – зазначив представник компанії під час дискусії Energy Club 3 червня.

Він наголосив, що систематичні обмеження зеленої генерації, зокрема сонячних електростанцій, провокує зростання попиту на системи накопичення енергії. Однак відсутність нормативної бази, гальмує розвиток цього сегменту ринку.

Нагадаємо, 2 червня Кабінет Міністрів зареєстрував проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав $868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.